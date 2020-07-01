Мемориальную доску в честь героического земляка открыли в Заводоуковском округе

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

Мемориальную доску в честь полного кавалера ордена Славы Серафима Романова торжественно открыли в с. Сунгурово Заводоуковского городского округа, сообщает администрация муниципалитета.

Серафим Петрович Романов родился в Сунгурово в 1917 году. В школе, на здании которой и установлена памятная плита, отучился пять классов, после начал работать в колхозе. Участвовать в боях Великой Отечественной войны Серафим Романов начал уже с июня 1941 года. Первый орден Славы III степени Романов получил за освобождение Керчи. Орденом Славы II степени Серафим Петрович был награжден за героизм во время боев за Севастополь: расчет под командованием сержанта Романова вывел из строя семь вражеских огневых точек и уничтожил около тридцати немецких солдат. Орден Славы I степени Серафим Романов получил за форсирование р. Одер: Романов переправил пушку по льду через реку, после чего завязался бой, в котором Романов пушечным огнем помогал наступающей пехоте. Полный кавалер ордена Славы Романов был награжден и двумя орденами Красной Звезды. Сейчас в Сунгурово живут его внуки и правнуки.

"На примере таких героев, как Серафим Романов, мы должны воспитывать нашу молодежь. Мы всегда должны помнить наших земляков-героев, ведь заслуги Серафима Романова и других фронтовиков перед народом переоценить невозможно. Очень рад, что в Сунгурово помнят о герое, передают память о нем из поколения в поколение", — подчеркнул глава Заводоуковского городского округа, секретарь местного отделения "Единой России" Александр Анохин.

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

Всего в год 75-летия Победы в Тюменской области будут установлены 67 мемориальных досок с именами участников Великой Отечественной войны. Они изготовлены по инициативе члена фракции "Единая Россия" Государственной думы Ивана Квитки.

"И мы, и будущие поколения жителей области должны знать и чтить героев своей деревни, села, города. Такие памятные таблички будут напоминать нам о наших земляках, отдавших за мир жизни и здоровье", — подчеркнул Квитка.