Викуловский музей присоединился к федеральному проекту "Дорога памяти"

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Архивные снимки и записи участников Великой Отечественной войны из Викуловского района пополнили базу масштабного проекта "Дорога памяти".

Напомним, проект реализует Минобороны РФ. Это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Все имена войдут в крупнейший памятник-комплекс в подмосковном парке "Патриот". Среди них будут и фронтовики из Викуловского района. Всего "Дорога памяти" с именами участников войны составит 1418 шагов - по числу дней Великой Отечественной войны.

"Проект непосредственно связан с нашей работой. К 70-летию Победы мы начали формировать собственный "Бессмертный полк" - книги с фотографиями и историей жизни местных фронтовиков. Собрано огромное количество информации, снимков. Жители района активно откликнулись на призыв поделиться данными из личных архивов. Теперь эта информация входит и в федеральный проект", - рассказала заведующая Викуловским народным краеведческим музеем имени Анатолия Давыдова Юлия Чудакова.

Она добавила, что тема Великой Отечественной войны очень ценна для викуловчан.

"Во время, когда недобросовестные исследователи пытаются переписать историю войны, особенно важно защитить память о наших предках. На это направлена основная деятельность музея: сохранить и передать правду подрастающему поколению", - заключила Юлия Чудакова.

Евгения Шевцова