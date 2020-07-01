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В Тобольске презентовали литературный сборник "Герои Бессмертного полка"

Общество, 15:40 21 июля 2020

центр искусств и культуры Тобольска | Фото: центр искусств и культуры Тобольска

Литературно-художественный сборник "Герои Бессмертного полка" презентовали в Тобольске, сообщает городской центр искусств и культуры.

Книгу выпустили тобольские авторы к 75-летию Великой Победы. В ней потомки ветеранов-победителей рассказывают о своих отцах, дедах, матерях и бабушках, которые совершили подвиг в годы Великой Отечественной войны.

Руководитель поэтического объединения "Слово" Наталья Загваздина вручила сборники директору централизованной библиотечной системы города Екатерине Пановой. Директор центра искусств и культуры Михаил Никитин поблагодарил коллег за проделанную работу и пожелал побольше благодарных читателей, заинтересованных в истории своего города.

Сборник можно взять для прочтения во всех филиалах централизованной библиотечной системы Тобольска.

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# библиотеки , книги , Тобольск

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