На Брянской земле откроют первый в России памятник лесникам-партизанам

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Первый в России памятник лесникам-партизанам будет открыт на Брянской земле.

В настоящее время, сообщается на сайте Федерального агентства лесного хозяйства, завершаются работы по его созданию на территории учебно-опытного лесничества Брянской области.

Прообразом для памятника лесникам-партизанам стал лесник Болвинского лесничества Дмитрий Иванович Уваренков.

В годы Великой отечественной войны он был связным местного партизанского отряда Дмитрия Медведева. Отряд "Митя" (разведывательно-диверсионная резидентура № 4/70 войск Особой группы при НКВД СССР) под командованием Дмитрия Медведева стал первым подразделением, заброшенным в тыл немецких войск в начале сентября 1941 года. Отряд действовал до января 1942 года на территории Смоленской, Брянской, Могилёвской областей, провёл свыше 50 крупных операций. За время пребывания в тылу противника с сентября 1941 по январь 1942 года группе Дмитрия Медведева удалось организовать, укрепить и активизировать работу вооружённых групп в ряде районов Орловской и Брянской областей и Могилёвской области Белоруссии, создать здесь партизанские отряды. В брянских лесах была заложена основа для развёртывания так называемого партизанского края с центрами в городах Жиздра и Дятьково. Из 27 партизанских отрядов, действовавших в этом крае, 7 были созданы при активной помощи медведевцев. В боях Дмитрий Николаевич был дважды ранен и контужен.

В июне 1942 года фашисты предложили связному Дмитрию Уваренкову показать, где находится партизанский отряд, пообещав за это построить ему новый дом, дать корову, коня. В случае отказа – повесить! Сдать врагу партизанский отряд, в котором аоевали его младшие сыновья, лесник не мог. Поэтому повел фашистов в другом направлении. Заподозрив неладное, фашисты казнили его на глазах односельчан.

В управлении лесами Брянской области было принято решение увековечить память лесников, в годы Великой Отечественной войны воевавших в партизанских отрядах. Ведь имя Дмитрия Уваренкова – одно из тысяч в плеяде героев и защитников нашей Родины.

Обширные леса являлись основными районами базирования партизанских сил. Бойцы, которые работали до войны лесниками на территории Брянщины, играли важнейшую роль в партизанских отрядах благодаря знаниям местности, тех тропинок, по которым партизаны уходили после проведенных операций на базы.

Торжественное открытие мемориала планируется провести 5 августа 2020 года, в день образования управления лесами Брянской области.