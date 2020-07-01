Cкульптурно-мемориальный комплекс "Тоболяков бессмертный полк" открыли в Тобольске

Cкульптурно-мемориальный комплекс «Тоболяков бессмертный полк» в Тобольске | Фото: Тобольск МероПриятный во ВКонтакте Cкульптурно-мемориальный комплекс «Тоболяков бессмертный полк» в Тобольске | Фото: Тобольск МероПриятный во ВКонтакте

Скульптурно-мемориальный комплекс "Тоболяков бессмертный полк" открыли в Тобольске 24 июля.

Это долгожданное событие. Всем сердцем Тобольск хотел достойно чтить память своих героев и у нас это получилось. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Это событие очень важно и для меня лично. Мой родной дед, тоболяк Александр Иванович Уженцев и его брат, мой двоюродный дед, Михаил Иванович, прошли всю войну, - сказал он. - Память о них навсегда в моем сердце, а их портреты теперь в сердце родного города. Они размещены здесь, на Стене народной памяти, в ряду тоболяков, подаривших нам мирное небо ценой своих жизней и судеб".

Максим Афанасьев поблагодарил всех, кто принял участие в работе над мемориальным комплексом.

В церемонии открытия мемориала участвовали: глава Тобольска Максим Афанасьев, председатель Тобольской городской думы Андрей Ходосевич, председатель Тобольского совета ветеранов войны и труда Владимир Габрусь, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор скульптурно-мемориального комплекса "Тоболяков бессмертный полк" Сергей Титлинов и депутат Тюменской областной думы Владимир Майер.

Прием фотографий для комплекса не окончен. Как заметил глава Тобольска, первое время возле Стен памяти будут работать волонтеры, помогать находить портреты родных людей. "Мы будем рады получить обратную связь, чтобы усовершенствовать навигацию и систему поиска", - добавил Афанасьев.

Видеофильм об официальной церемонии открытия комплекса "Тоболяков бессмертный полк" можно увидеть в группе "Тобольск МероПриятный" во Вконтакте 25 июля в 11 часов.

Анжела Лебедева