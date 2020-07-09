Восемнадцать заводоуковских ветеранов получили мобильные телефоны с бесплатной связью

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

18 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Заводоуковском городском округе, получили новые мобильные телефоны по акции "Телефоны — фронтовикам". Подарки вручил секретарь Заводоуковского местного отделения партии "Единая Россия", глава городского округа Александр Анохин, сотрудники социальной защиты и "Волонтерами Победы", сообщает администрация городского округа.

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

Каждый мобильник, с учетом преклонного возраста фронтовиков, специально оснащен крупным экраном и кнопками вызова экстренной помощи. Владельцы новых средств связи также получили именной сертификат на пожизненное безлимитное обслуживание в рамках специального тарифа, который включает в себя безлимитную бесплатную связь. Активисты акции "Волонтеры Победы" научили фронтовиков пользоваться мобильными телефонами.

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

Всего в регионе бесплатные мобильные телефоны вручат 280 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.