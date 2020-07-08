Телефоны с безлимитом вручили ишимским фронтовикам

| Фото: информационно-издательский центр «Ишимская правда» | Фото: информационно-издательский центр «Ишимская правда»

11 ветеранов Великой Отечественной войны получили мобильные телефоны с бесплатной связью, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на информационно-издательский центр "Ишимская правда".

Акция "Телефоны фронтовикам" приурочена к 75-летию Великой Победы и проходит по инициативе "Единой России" и "Волонтеров Победы". Идею поддержали Министерство связи и массовых коммуникаций и крупные мобильные операторы связи.

Фронтовикам предоставляется пожизненная оплата сотовой связи в рамках тарифа "Ветеран" – счет будет автоматически пополняться каждый месяц. Для ветеранов, которые в силу возраста и ограничений из-за пандемии в основном все время находятся дома, телефон помогает не терять связь с внешним миром и не чувствовать одиночества.

"Замечательный подарок, а главное – как вовремя, у старого телефона батарейки не держат, приходится каждые два дня заряжать. С дочерью, внуком разговариваем постоянно – пригодится такой тариф," - говорит участник Великой Отечественной войны Николай Васильевич Кабанов.

"Какие большие, удобные кнопки. Я много по телефону общаюсь, детям, внукам звоню. Хороший подарок", – сказал фронтовик Эрдне Васильевич Догдаев.

Телефоны фронтовикам вручили глава Ишима Федор Шишкин, исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" Вероника Лотышева и руководитель управления социальной защиты населения Ишима и Ишимского района Елена Гладкова. Они пожелали ветеранам крепкого здоровья и еще раз поздравили с 75-летней годовщиной Великой Победы.

Напомним, всего в Тюменской области около 280 участников Великой Отечественной войны получат мобильные телефоны. Акция стартовала 2 июля во всех муниципальных образованиях региона.