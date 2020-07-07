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Александр Моор рассказал в соцсетях о ветеране из Тобольска

Губернатор, 16:51 07 июля 2020

фото из соцсети Александра Моора ВК

Судьба ветерана войны и труда Дмитрия Степановича Федорова - пример для сегодняшнего поколения тюменцев. О боевом и трудовом пути ветерана рассказал на своих страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

"На войне Дмитрий Степанович Федоров доставлял раненых к месту лечения, продовольствие, боеприпасы. Всегда следил за состоянием своего ЗИС-5: чтобы машина была в порядке и выехать по заданию можно было в любую минуту. А после войны, в Тобольске, работал на автобазе и станции скорой помощи. Секрет долголетия тобольского ветерана – много работать. В прошлом году он отметил свое 100-летие. Из них 60 лет трудился водителем", - написал глава региона.

Дмитрий Степанович видел войну такую, какая она была на самом деле – страшную, разрушительную, но каждый день делал все возможное, чтобы приблизить заветный День Победы, подчеркнул Александр Моор.

"Я рад, что 9 Мая лично поздравил этого замечательного человека. Хочется еще раз пожелать ему и всем ветеранам крепкого здоровья и сил! А главное – мирного неба", - заявил губернатор.

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# 75-летие Победы , Александр Моор , ветераны

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