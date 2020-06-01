Памятник защитникам Отечества ремонтируют в Тугалово

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Памятник защитникам Отечества ремонтируют в Тугалово. Он находится у здания администрации сельского поселения, возведен в 2005 году. С тех пор капитального ремонта не было, только текущий.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила глава Тугаловского сельского поселения Уватского района Анна Пузина.

"По проекту, строители убрали все основание памятника, увеличили площадь. Будут новые цветники. Работы на объекте проводит тюменский подрядчик. У нас с ними заключен прямой контракт. Сумма составила 511 тысяч рублей. Начали работу с 22 июня. Завершат до конца недели", - рассказала она.

В 2020 году в Тугалово отремонтируют водопровод. 1 км 700 метров заменят по одной улице села. Около 10 семей смогут подключиться к централизованному водопроводу. Качество воды улучшится, заверила глава поселения.

В плане подготовки к зиме ведется работа на котельных – проведена промывка и опрессовка на объектах социальной сферы. Топливо заготовлено.

В Тугалово проживают более 200 человек. На территорию поселения зашла компания "Сургутнефтегаз", которая ведет разработку месторождения, строит свои объекты. Ими уже проложена дорога на кусты скважин. Тугаловцы рады соседству, отметила глава поселения Анна Пузина.

Анжела Лебедева