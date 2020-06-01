Жители Армизонского района присоединились к акции "Лучи Победы"

| Фото: ria.ru | Фото: ria.ru

Акцию "Лучи Победы" поддержали в Армизонском районе. В мероприятии, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, участвовали жители девяти сельских поселений всех возрастов.

"С помощью социальных сетей мы оповестили наших земляков о возможности присоединиться к всероссийскому мероприятию, в итоге в акции участвовали около 120 семей из девяти поселений. Жители района в 21 час 50 минут включили фонарики и направили их свет в небо", - рассказала специалист отдела культуры, молодежи и спорта администрации Армизонского района Юлия Вешкурцева.

"Лучи Победы" напомнили жителям региона о событиях, которые произошли 75 лет назад. В Москве состоялся Парад Победы, а вечером в тот же день небо над столицей осветили пять прожекторных колец.

Акцию в юбилейный год поддержали по всей территории России.

Напомним, 24 июня 1945 года прошел исторический парад на Красной площади в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. В 23 часа ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец: вокруг Кремля, по кольцам Бульварному и Садовому, по вокзалам и по Окружной железной дороге.