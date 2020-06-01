Лучи Победы осветят памятник солдату и матросу в селе Казанское

| Фото: Надежда Коновалова | Фото: Надежда Коновалова

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Казанский район присоединится к всероссийской акции "Лучи Победы" 24 июня. Памятник солдату и матросу, расположенный на главной площади районного центра с. Казанское, осветят в 21 час 50 минут.

"Во всех сельских поселениях будет организована данная акция. С помощью автомобильных фар будут освещены памятники, обелиски, посвященные Великой Отечественной войне. Машины будут выстраиваться и освещать эти объекты", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий специалист отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Казанского муниципального района Надежда Коновалова.

По ее словам, участие в акции примут все желающие местные жители и волонтеры культуры. Лучи Победы осветят более десяти объектов на территории Казанского района.

Акция "Лучи Победы" проходит в день Парада Победы на Красной площади в Москве и посвящена 75-летию Великой Победы.

Инна Пахомова