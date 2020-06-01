Фотографии фронтовиков Ялуторовска транслируют на здании Молодежного центра

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

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Фотографии участников Великой Отечественной войны транслируются на здании Молодежного центра Ялуторовска. Акция проходит в рамках фотопроекта "Память", который стартовал в городе в конце января 2020 г. и посвящен Году памяти и славы.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель Молодежного медиа центра Ялуторовска Наталья Коркина.

Фотопроект "Память" в Ялуторовске был запущен в конце января 2020 года к юбилею Великой Победы. На сегодня более 80 фотографий поступило организаторам акции. Часть фото, которые уже обработаны, размещены с помощью специального оборудования на крыльце Молодежного центра, чтобы как можно больше людей увидели лица Героев – участников Великой Отечественной войны.

"Аппарат, с помощью которого мы транслируем фото фронтовиков – это стена высотой два метра, экран. Через флеш накопители загружаем фотографии, вставляем в аппарат, он с периодичностью от 30 секунд до пяти минут меняет снимки", - говорит она.

Проект "Память" продолжается. Жители Ялуторовска, у кого есть фото хорошего качества, присылают организаторам проекта, а те размещают их в альбом во Вконтакте. А у кого снимки маленькие, с не очень хорошим качеством, сотрудники медиа центра оцифровывают. Все фотографии имеют информацию о герое.

"Мы размещаем фото везде: в социальных сетях, общегородских мероприятиях, готовимся к Бессмертному полку, который пройдет в июле. Акция по сбору фотографий фронтовиков продлится до конца 2020 года", - подытожила руководитель Молодежного медиа центра Ялуторовска Наталья Коркина.

Анжела Лебедева