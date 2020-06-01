"Голуби мира" поселились в цветочных клумбах и на деревьях в Ялуторовске

Фото организаторов Фото организаторов

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Жители Ялуторовска активно подхватили флешмоб "Голубь мира", посвященный 75-летию Победы.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель комитета по молодежной политике городской администрации Лариса Жукова, всего к акции присоединились 57 ялуторовчан. Они смастерили бумажных голубей и украсили ими деревья на улицах и около своих домов. Также птички мира поселились на подоконниках, в цветочных клумбах, на фасадах домовладений.

Все участники сфотографировали своих птиц и "отправили их в полет" в социальных сетях с хэштегами #голубьмира #мирназемле. Напомним, акция призвана выразить благодарность ветеранам, отстоявшим Родину в годы войны.Также ялуторовчане постарались создать праздничное настроение землякам: украсили окна бумажными цветами, флагами и фигурками голубей.

Еще 42 ребенка поучаствовали в акции "Я рисую мелом". На асфальте они изобразили, как должен выглядеть мир на Земле: солнечным, веселым и цветущим. Большая часть участников - воспитанники детской школы искусств Ялуторовска.

Взрослые горожане присоединились к акции "Весть Победы". В полдень по городскому радио раздался минутный гудок, в знак приверженности миру на всей земле. Автомобилисты поддержали акцию, нажав на клаксон своей машины.

Молодежь поучаствовала в онлайн-квесте. Задания охватывали историю войны, ключевые личности и события военного времени. К примеру, одно из заданий звучало так: назовите возраст призыва на фронт и способы обойти ограничения по возрасту, чтобы присоединиться к защитникам Родины. Всего к мероприятию присоединились около 100 участников.

Евгения Шевцова