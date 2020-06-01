Курсанты ТВВИКУ прошли торжественным строем к памятнику Дмитрию Карбышеву
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Курсанты ТВВИКУ прошли торжественным строем и возложили венок к мемориалу Героя Советского Союза Дмитрию Карбышеву 24 июня.
Военный оркестр училища сопровождал торжество. Курсанты почтили память генерал-лейтенанта Карбышева минутой молчания. Затем прозвучал гимн РФ и прогремели оружейные залпы.
Торжественные мероприятия в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, Парада Победы в Москве проходят в Тюменской области. Во всех муниципальных образованиях проходят тематические акции, флешмобы.
Напомним, торжественное прохождение гарнизонных войск и шествие Бессмертного полка в Тюмени перенесено на 26 июля.