Курсанты ТВВИКУ прошли торжественным строем к памятнику Дмитрию Карбышеву

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Курсанты ТВВИКУ прошли торжественным строем и возложили венок к мемориалу Героя Советского Союза Дмитрию Карбышеву 24 июня.

Военный оркестр училища сопровождал торжество. Курсанты почтили память генерал-лейтенанта Карбышева минутой молчания. Затем прозвучал гимн РФ и прогремели оружейные залпы.

Торжественные мероприятия в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, Парада Победы в Москве проходят в Тюменской области. Во всех муниципальных образованиях проходят тематические акции, флешмобы.

Напомним, торжественное прохождение гарнизонных войск и шествие Бессмертного полка в Тюмени перенесено на 26 июля.