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Узнать о военных памятниках в Ишиме можно на видеоэкскурсии

Общество, 10:40 24 июня 2020

Фото организаторов

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Тематическую видеоэкскурсию подготовили сотрудники Ишимского музейного комплекса имени Петра Ершова 24 июня.

Впервые они расскажут обо всех памятниках, связанных с военным временем, в Ишиме. Экскурсию проведут научные сотрудники комплекса Геннадий Крамор и Константин Иванов. Зрители не только увидят памятники, но и узнают интересные факты о жизни ишимцев в годы войны. Также экскурсоводы расскажут о героях-победителях и вкладе города в общую Победу.

Присоединиться к мероприятию можно в группе музейного комплекса во ВКонтакте. Начало трансляции в 12 часов.

Евгения Шевцова

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# 75-летие Победы , Ишим , экскурсия

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