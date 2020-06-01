  • 23 июня 202023.06.2020вторник
  • USD69,4835
    EUR77,8285
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мемориал в Осиннике восстановили на областные средства

Общество, 10:57 23 июня 2020

www.uvatregion.ru

200 тысяч рублей из регионального бюджета освоено на ремонт мемориала на территории Кошелевского кладбища в Осиннике.

По информации администрации Уватского района, центральную плиту мемориала заменили, а две – с надписями фамилий участников Великой Отечественной войны – отреставрировали. Рабочие благоустроили территорию у памятника.

В Осиннике запланирован и ремонт центрального памятника. По словам главы сельского поселения Светланы Стерховой, подрядчик определен, он проведет работы до конца лета. На средства местного бюджета отреставрируют центральную стелу, заменят тротуарную плитку, выложат бордюр и проведут реставрацию гравюр.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мемориал , реставрация , Уватский район

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:52 23.06.2020Тюменский неонатолог стала победителем конкурса Минздрава
11:41 23.06.2020Нового начальника представили вагайским полицейским
11:08 23.06.2020Тюменская область присоединится к акции "Добровольцы - детям"
10:57 23.06.2020Мемориал в Осиннике восстановили на областные средства