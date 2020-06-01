Мемориал в Осиннике восстановили на областные средства
200 тысяч рублей из регионального бюджета освоено на ремонт мемориала на территории Кошелевского кладбища в Осиннике.
По информации администрации Уватского района, центральную плиту мемориала заменили, а две – с надписями фамилий участников Великой Отечественной войны – отреставрировали. Рабочие благоустроили территорию у памятника.
В Осиннике запланирован и ремонт центрального памятника. По словам главы сельского поселения Светланы Стерховой, подрядчик определен, он проведет работы до конца лета. На средства местного бюджета отреставрируют центральную стелу, заменят тротуарную плитку, выложат бордюр и проведут реставрацию гравюр.
Анжела Лебедева