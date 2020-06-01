Триста экспонатов времен войны выставили в музее истории поискового движения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около трехсот экспонатов времен Великой Отечественной войны могут увидеть посетители музея истории поискового движения Тюменской области. Экспозиция переехала в более просторное помещение и пополнилась предметами из музейного фонда.

Первыми гостями стали глава города Руслан Кухарук и руководители департаментов. Трансляцию экскурсии в прямом эфире поисковики вели в соцсетях.

"В обновленном музее нам удалось вместить больше экспонатов, половина предметов выставляется впервые, и создать интерактивные зоны. У нас появилась солдатская землянка; инсталляция, воссоздающая раскопки; огневая точка. Большая экспозиция позволяет более развернуто проводить уроки истории и мужества, внеклассные часы, а также системно представлять поисковую работу", - рассказала руководитель музея истории поискового движения Тюменской области Татьяна Смирнова.

Предметы в музейных витринах найдены во время полевых экспедиций. За стеклом - личные вещи солдат, обмундирование и оружие, предметы быта, медицинские ампулы, даже спустя 70 лет сохранившие свое содержимое. Одним из редких и ценных экспонатов в музее считают стальной нагрудник - дедушка бронежилета - как его называют поисковики, выдавался саперам и штуромовым бригадам. И, конечно, важнейшей частью экспозиции и самой значимой находкой при работе в полях является солдатский смертный медальон.

Выставку дополнили предметами и оснащением, которые используют в экспедициях отряды. 33 года ведут поисковую работу активисты областного движения. К этому дню они подняли и подготовили к погребению останки 9 тыс. 872 воинов. Председатель Тюменского областного центра Ростислав Ольховский напомнил, что в регионе действуют 18 поисковых отрядов, которые продолжат работу по пополнению музейного фонда. Новый экспонат он получил уже в день открытия: заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер передал в дар музею от Александра Моора экземпляр издания о Великой Отечественной войне. По мнению главы Тюмени Руслана Кухарука, открытие обновленного музея позволит тюменским школьникам с новым интересом взглянуть на изучение своей истории.

"Это подарок не только тем, кто интересуется историей, но и большой клад в дело патриотического воспитания. Благодаря работе поисковиков и открытию таких объектов мы будем успешно выполнять нашу миссию - нести правду о войне", - сказал глава города.

Музей работает по адресу пр. Геологоразведчиков, 6а. Гостей ждут после окончания режима повышенной готовности.

Татьяна Ковалева