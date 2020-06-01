Заказать портреты ветеранов можно в четырех центрах "Мои документы" Тюменского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

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Принимать заявления на изготовление портретов ветеранов Великой Отечественной войны начинают в центрах "Мои документы" в рамках акции "На парад с портретом деда". Для заказа портрета нужно принести фотографию и заполнить заявление у администратора, сообщает администрация Тюменского района.

В Тюменском районе прием заявлений будут вести офисы "Мои Документы" – в поселках Боровский, Винзили, Богандинский и в с. Каскара.

Услугу окажут без предварительной записи. Готовый портрет нужно будет забрать по приглашению специалиста в том же центре, в котором подано заявление. Срок изготовления - от двух до пяти дней. В некоторых случаях на изготовление портрета может уйти больше времени.

Один заявитель вправе подать заявление на изготовление не более двух портретов.

Категории: ветераны Великой Отечественной войны, граждане, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны, дети военного времени.

Принимать заявления центры в Тюменском районе будут до 14 июля.