Заказать портреты ветеранов можно в четырех центрах "Мои документы" Тюменского района
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Принимать заявления на изготовление портретов ветеранов Великой Отечественной войны начинают в центрах "Мои документы" в рамках акции "На парад с портретом деда". Для заказа портрета нужно принести фотографию и заполнить заявление у администратора, сообщает администрация Тюменского района.
В Тюменском районе прием заявлений будут вести офисы "Мои Документы" – в поселках Боровский, Винзили, Богандинский и в с. Каскара.
Услугу окажут без предварительной записи. Готовый портрет нужно будет забрать по приглашению специалиста в том же центре, в котором подано заявление. Срок изготовления - от двух до пяти дней. В некоторых случаях на изготовление портрета может уйти больше времени.
Один заявитель вправе подать заявление на изготовление не более двух портретов.
Категории: ветераны Великой Отечественной войны, граждане, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны, дети военного времени.
Принимать заявления центры в Тюменском районе будут до 14 июля.