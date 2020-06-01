Редкие фотографии и личные вещи фронтовиков увидят ялуторовчане на выставке

| Фото: "Ялуторовский музейный комплекс" ВКонтакте | Фото: "Ялуторовский музейный комплекс" ВКонтакте

Виртуальное открытие выставки "Я расскажу вам о войне" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет на сайте ялуторовского Краеведческого музея в День памяти и скорби 22 июня, начало в 15 часов, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

С помощью документальных материалов - автобиографий, воспоминаний, писем, анкет, а также редких фотографий и личных вещей фронтовиков – выставка рассказывает о солдатских буднях, в которых отражены основные сражения Великой Отечественной войны и подвиги земляков. Все, кто находился в глубоком тылу или на фронте, глубоко переживали за судьбу страны, своей малой Родины, за родителей и любимых. И эти чувства придавали еще больше сил в отпоре врагу.

Посетители старшего возраста вспомнят тех, кого уже нет рядом, кто пролил свою кровь за будущее страны. Молодому поколению представится возможность "увидеть" глазами фронтовиков историю Великой Отечественной войны.

Для посетителей старше шести лет.