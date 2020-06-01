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Онлайн-конкурс "Читают дети о войне" стартовал в Ялуторовском районе

Общество, 17:54 18 июня 2020

Культура/Ялуторовский район во ВКонтакте | Фото: Культура/Ялуторовский район во ВКонтакте

Конкурс "Читают дети о войне" стартовал в Ялуторовском районе. Участникам нужно прочесть стихотворение о Великой Отечественной войне, выложить в группе во ВКонтакте.

"Выступление должно продолжаться не более двух минут. Не допускается чтение с листа или планшета. Возможно звуковое фоновое сопровождение", - рассказали организаторы творческого состязания.

Выступление нужно записать на видео и опубликовать до 24 июня включительно в группе "Культура/Ялуторовский район". Также можно опубликовать видео на своих страницах в соцсетях с хештегом #чтецы_ялуторовскийрайон.

Победителей и призеров конкурса "Читают дети о войне" определят по номинациям: "Лучший чтец среди возрастной категории от 3 до 7 лет"; "Лучший чтец среди возрастной категории от 7 до 12 лет"; "Лучший чтец среди возрастной категории от 12 до 16 лет".

"Оценка выступления участников производится по решению жюри. Победителей и призеров отметят грамотами и памятными подарками", - сказали организаторы конкурса.

Анжела Лебедева

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# Великая Отечественная война , конкурс , стихи

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