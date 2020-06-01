Итоги конкурса "Узнай героя-земляка" подвели в Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Учитель Полозаозерской школы из Бердюжского района Юрий Няшин и представитель Абатской ветеранской организации Нина Болдырева стали победителями в номинации "Лучший урок мужества".

На областной этап конкурса "Узнай героя-земляка" было представлено 87 работ из 42 образовательных и ветеранских организаций, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Наиболее активными участниками стали представители Абатского, Аромашевского, Бердюжского, Казанского, Упоровского, Юргинского районов, а также Голышмановского, Заводоуковского городских округов, Тобольска и Ялуторовска.

В номинации "Лучшая стенгазета" первое место заняла учитель школы № 1 Тобольска Олеся Альмухаметова. В номинации "Лучший альбом" гран-при получили обучающиеся тюменской школы № 72 Наталья Головчанская и Виктор Решетников.

Победителей отметят дипломами, денежными сертификатами и ценными подарками.

Специальный приз будет вручен группе активистов и руководителю проекта Маслянского школьного музея Сладковского района. Торжественное закрытие проекта "Узнай героя-земляка" и награждение самых активных участников планируется в ноябре - декабре 2020 года.