Победителей конкурса исследовательских работ к юбилею Победы определили в регионе
Победителей регионального этапа конкурса исследовательских работ к 75-летию Победы определили в Тюменской области, сообщает Следственное управление СК РФ.
Конкурс провели среди обучающихся кадетских классов под патронатом Следственного управления.
Первое место в номинации "Мой город на передовой" присуждено ученику десятого кадетского класса "В" Гимназии № 83 Тюмени Антонию Семянникову и ученице шестого кадетского класса "К" СОШ № 92 Тюмени Кристине Левицкой.
Второе место присуждено ученице десятого кадетского класса "В" Гимназии № 83 Тюмени Екатерине Уральской.
Первое место в номинации "Вклад моей семьи в общую Победу" присуждено ученице десятого кадетского класса "В" Гимназии № 83 Тюмени Кристине Серединой и ученику пятого класса "Б" СОШ № 92 Тюмени Руслану Исмятуллину.
Второе место присуждено ученице десятого кадетского класса "В" Гимназии № 83 Тюмени Розе Атышевой и ученику десятого кадетского класса "В" Гимназии № 83 Тюмени Константину Мехонцеву.
Исследовательские работы победителей направлены в Москву.