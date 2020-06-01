Победителей конкурса исследовательских работ к юбилею Победы определили в регионе

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Победителей регионального этапа конкурса исследовательских работ к 75-летию Победы определили в Тюменской области, сообщает Следственное управление СК РФ.

Конкурс провели среди обучающихся кадетских классов под патронатом Следственного управления.

Первое место в номинации "Мой город на передовой" присуждено ученику десятого кадетского класса "В" Гимназии № 83 Тюмени Антонию Семянникову и ученице шестого кадетского класса "К" СОШ № 92 Тюмени Кристине Левицкой.

Второе место присуждено ученице десятого кадетского класса "В" Гимназии № 83 Тюмени Екатерине Уральской.

Первое место в номинации "Вклад моей семьи в общую Победу" присуждено ученице десятого кадетского класса "В" Гимназии № 83 Тюмени Кристине Серединой и ученику пятого класса "Б" СОШ № 92 Тюмени Руслану Исмятуллину.

Второе место присуждено ученице десятого кадетского класса "В" Гимназии № 83 Тюмени Розе Атышевой и ученику десятого кадетского класса "В" Гимназии № 83 Тюмени Константину Мехонцеву.

Исследовательские работы победителей направлены в Москву.