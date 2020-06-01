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Молодежь Тобольска высадит цветы у домов ветеранов войны

Общество, 10:45 11 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цветы у домов ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в 6 микрорайоне Тобольска, активисты высадят 11 июня, сообщает городской Центр реализации молодежных и профилактических программ.

Высадка цветов приурочена к акции "Чтим и помним".

"Мы никогда не забудем подвиг тех, кто сражался за нашу свободу. Этой акцией молодежь города выражает уважение и почтение ветеранам Великой Отечественной войны, которые заслуживают безграничного внимания!" - говорит специалист по работе с молодежью Регина Юхневич.

Участие примут представители Молодежного парламента, Центра добровольческого движения, Молодежного совета национально-культурных автономий и диаспор, Молодой гвардии Единой России, Коллегии молодежных общественных объединений, воспитанники ВСМЦ "Россияне".

С приветственным словом выступят глава Тобольска Максим Афанасьев, ветеран Великой Отечественной войны Вера Иосифовна Созонова, председатель Молодежного совета национально-культурных автономий и диаспор Земфира Шарипова.

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# акция , ветераны , ветераны Великой Отечественной войны , Тобольск , цветы

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