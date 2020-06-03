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Более двух с половиной тысяч тюменцев посетили онлайн-экскурсию "Детство, опаленное войной"

Общество, 17:01 03 июня 2020

Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Более 2 тыс. 500 пользователей стали участниками онлайн-экскурсии "Детство, опаленное войной", которая прошла в Тюмени в Международный день защиты детей, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Руководитель Музея истории поискового движения Татьяна Смирнова рассказала истории о жизни детей в военное время, о трудовых подвигах, которые они совершали наравне со взрослыми, поделилась воспоминаниями юных героев.

"На протяжении 30 лет тюменские поисковики работают в полевых экспедициях. Но даже для опытных участников бывают такие истории, которые запоминаются навсегда и которые невозможно с чем-то сравнить. Для нас такая реальная история – это найденный ребенок с женщиной и солдатами в яме в Новгородской области" - пояснила она.

Во время экскурсии были представлены экспонаты: детская игрушка – кукла с клеймом Охтинского химического комбината, найденная в экспедиции, а также снаряды и гранаты, которые дети могли делать на токарных станках, трудясь в тылу.

Видео-экскурсия доступна для просмотра на страницах "Областного поискового центра" ВКонтакте и Instagram.

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# День защиты детей , Тюменский областной поисковый отряд , юбилей Победы

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