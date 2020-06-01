Шествие "Бессмертного полка онлайн" посмотрели 25 миллионов человек
Завершилось шествие "Бессмертного полка онлайн", которое длилось 20 дней. За это время его трансляцию посмотрели около 25 млн человек со всего мира, сообщает пресс-служба акции.
"Главный смысл всего, что мы делаем, в человеческом единении. Чтобы не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, чтобы показать, что победить мы могли и сможем только вместе, - считает сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", Народный артист СССР, Герой труда РФ Василий Лановой. - И то, как люди откликнулись на нашу акцию "Бессмертный полк онлайн", еще раз показало, что любовь к ветеранам, к нашим героям-победителям жива, никуда не делась, что мы все были и остаемся наследниками Великой Победы. И слава Богу, что это так".
Когда невозможность проведения традиционного шествия стала очевидной, его организаторы - Бессмертный полк России - в кратчайшие сроки мобилизовались для создания онлайн-версии Бессмертного полка. Силами партнеров ПАО Сбербанк и Mail.ru Group были разработаны площадки для сбора анкет на специальных ресурсах и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Они помогли принять около 3 млн заявок.
Все анкеты проходили обязательную предварительную модерацию силами партнеров Бессмертного полка России - волонтеров Победы, при увеличении потока заявок к ним присоединились активисты, модераторы-историки общероссийских общественных движений "Поисковое движение России", "Клубы исторической реконструкции России" и другие неравнодушные историки – всего было задействовано около тысячи человек.
"Прежде чем приступить к модерации заявок, добровольцы прошли специальное обучение. Волонтеры Победы беспрерывно обрабатывали заявки с 29 апреля по 17 мая. В ходе работы были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига советского народа. Вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Организаторы акции передали данные таких пользователей в следственный комитет. СК России уже нашел несколько человек, которые выложили фотографии нацистских преступников. Работа следователей продолжается – в деле появляются новые фигуранты и эти люди будут привлечены к ответственности за реабилитацию нацизма", - рассказала председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Более 190 тыс. анкет были отправлены на доработку. После внесения авторами изменений они попадали на повторную проверку волонтерами-историками. Модерация заявок продолжалась буквально до последнего дня онлайн-шествия, чтобы герои всех участников прошли в строю Бессмертного полка онлайн.
"Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации и проведении онлайн-шествия – это была слаженная работа Бессмертного полка России и его партнеров, разработавших онлайн-площадки для сбора анкет, волонтеров-модераторов, консультантов-историков, организаторов трансляции шествия. 9 мая ее увидели не только в интернете и прямых включениях в телеэфир, но и на медиафасадах - более 500 по всей России. В том числе это были многометровые экраны на стенах исторических зданий. Что касается Москвы, то здесь трансляция велась также на экранах поездов метро, наземного транспорта и электричек МЦК и МЦД – их было задействовано почти 20 тысяч", - рассказывает руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.
Трансляция почти три недели шла на сайтах Бессмертного полка России www.polkrf.ru, Международного Бессмертного полка www.polk.press, в онлайн-кинотеатре "Okko", а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Наибольшую популярность у участников акция получила именно в соцсетях.
"В текущей непростой ситуации пользователи очень живо откликнулись на онлайн-шествие Бессмертного полка. Трансляции в соцсетях посмотрели около 18 миллионов раз. Пользователи ВКонтакте и Одноклассников загрузили более двух миллионов анкет с информацией о родных. Многие отправляли фото сразу нескольких ветеранов. Среди участников акции было много молодежи — так, почти треть посетителей приложения ВКонтакте младше 21 года. Мы рады, что можем помочь людям погрузиться в живую историю войны и почтить память своих героев", - отметили в пресс-службе Mail.ru Group.
Участники "Бессмертного полка онлайн" получили оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии. До 31 мая на сайтах трансляции шествия есть возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов на Красной площади.
После окончания проекта данные участников, авторизовавшихся через социальные сети, будут доступны на ресурсе "Банк Памяти". В личном кабинете можно будет дополнить историю своего ветерана, а также найти информацию о местах его боевых сражений или однополчанах.
По всем вопросам "Бессмертного полка онлайн" консультировали операторы горячей линии. По завершении онлайн-шествия она продолжит работу – консультацию специалиста о деятельности Бессмертного полка России можно будет получить в будни с 10 до 1 часов по московскому времени, в остальное время горячая линия работает в режиме автоинформатора, ее номер - 8-800-20-1945-0.