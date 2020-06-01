Шествие "Бессмертного полка онлайн" посмотрели 25 миллионов человек

| Фото: пресс-служба "Бессмертный полк" | Фото: пресс-служба "Бессмертный полк"

Завершилось шествие "Бессмертного полка онлайн", которое длилось 20 дней. За это время его трансляцию посмотрели около 25 млн человек со всего мира, сообщает пресс-служба акции.

"Главный смысл всего, что мы делаем, в человеческом единении. Чтобы не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, чтобы показать, что победить мы могли и сможем только вместе, - считает сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", Народный артист СССР, Герой труда РФ Василий Лановой. - И то, как люди откликнулись на нашу акцию "Бессмертный полк онлайн", еще раз показало, что любовь к ветеранам, к нашим героям-победителям жива, никуда не делась, что мы все были и остаемся наследниками Великой Победы. И слава Богу, что это так".

Когда невозможность проведения традиционного шествия стала очевидной, его организаторы - Бессмертный полк России - в кратчайшие сроки мобилизовались для создания онлайн-версии Бессмертного полка. Силами партнеров ПАО Сбербанк и Mail.ru Group были разработаны площадки для сбора анкет на специальных ресурсах и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Они помогли принять около 3 млн заявок.

Все анкеты проходили обязательную предварительную модерацию силами партнеров Бессмертного полка России - волонтеров Победы, при увеличении потока заявок к ним присоединились активисты, модераторы-историки общероссийских общественных движений "Поисковое движение России", "Клубы исторической реконструкции России" и другие неравнодушные историки – всего было задействовано около тысячи человек.

"Прежде чем приступить к модерации заявок, добровольцы прошли специальное обучение. Волонтеры Победы беспрерывно обрабатывали заявки с 29 апреля по 17 мая. В ходе работы были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига советского народа. Вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Организаторы акции передали данные таких пользователей в следственный комитет. СК России уже нашел несколько человек, которые выложили фотографии нацистских преступников. Работа следователей продолжается – в деле появляются новые фигуранты и эти люди будут привлечены к ответственности за реабилитацию нацизма", - рассказала председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Более 190 тыс. анкет были отправлены на доработку. После внесения авторами изменений они попадали на повторную проверку волонтерами-историками. Модерация заявок продолжалась буквально до последнего дня онлайн-шествия, чтобы герои всех участников прошли в строю Бессмертного полка онлайн.

"Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации и проведении онлайн-шествия – это была слаженная работа Бессмертного полка России и его партнеров, разработавших онлайн-площадки для сбора анкет, волонтеров-модераторов, консультантов-историков, организаторов трансляции шествия. 9 мая ее увидели не только в интернете и прямых включениях в телеэфир, но и на медиафасадах - более 500 по всей России. В том числе это были многометровые экраны на стенах исторических зданий. Что касается Москвы, то здесь трансляция велась также на экранах поездов метро, наземного транспорта и электричек МЦК и МЦД – их было задействовано почти 20 тысяч", - рассказывает руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

Трансляция почти три недели шла на сайтах Бессмертного полка России www.polkrf.ru, Международного Бессмертного полка www.polk.press, в онлайн-кинотеатре "Okko", а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Наибольшую популярность у участников акция получила именно в соцсетях.

"В текущей непростой ситуации пользователи очень живо откликнулись на онлайн-шествие Бессмертного полка. Трансляции в соцсетях посмотрели около 18 миллионов раз. Пользователи ВКонтакте и Одноклассников загрузили более двух миллионов анкет с информацией о родных. Многие отправляли фото сразу нескольких ветеранов. Среди участников акции было много молодежи — так, почти треть посетителей приложения ВКонтакте младше 21 года. Мы рады, что можем помочь людям погрузиться в живую историю войны и почтить память своих героев", - отметили в пресс-службе Mail.ru Group.

Участники "Бессмертного полка онлайн" получили оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии. До 31 мая на сайтах трансляции шествия есть возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов на Красной площади.

После окончания проекта данные участников, авторизовавшихся через социальные сети, будут доступны на ресурсе "Банк Памяти". В личном кабинете можно будет дополнить историю своего ветерана, а также найти информацию о местах его боевых сражений или однополчанах.

По всем вопросам "Бессмертного полка онлайн" консультировали операторы горячей линии. По завершении онлайн-шествия она продолжит работу – консультацию специалиста о деятельности Бессмертного полка России можно будет получить в будни с 10 до 1 часов по московскому времени, в остальное время горячая линия работает в режиме автоинформатора, ее номер - 8-800-20-1945-0.