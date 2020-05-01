Александр Моор рассказал жителям региона о фронтовой медсестре Елене Дмитриевне Ковязиной

| Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Сегодня должно было исполниться 102 года фронтовой медсестре, ветерану Великой Отечественной войны и Госавтоинспекции Елене Дмитриевне Ковязиной. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"За плечами у этой хрупкой женщины - испытания и лишения, которые под силу вынести не каждому. Уже работая секретарем-делопроизводителем в милиции, 30 мая 1941 года Елена Ковязина окончила курсы медсестер. Тогда ей было 23 года. Через месяц пришла повестка на фронт. Елена Дмитриевна запомнила этот день навсегда: тогда в ответ на ее слезы работник тюменского горвоенкомата сказал: "Ты теперь солдат, а солдаты не плачут", - рассказал глава региона.⠀

Санитаркой военного госпиталя Елена Ковязина служила до 1947 года. Во время боев подо Ржевом чудом осталась жива, когда вдвоем с медсестрой тащила на себе раненого бойца, а рядом разорвался снаряд. Отважная тюменка спасала солдат не только на передовой: за время войны она сдала более 5 литров крови. В мирное время Елена Ковязина 20 лет проработала в ГАИ, после выхода на пенсию не прекратила общение с коллегами и молодежью.

"Когда автоинспекторы поздравляли ветерана с 75-летием Победы, Елена Дмитриевна пригласила их на день рождения и пожелала поменьше аварий на дорогах. До последнего она оставалась жизнерадостной, гостеприимной и неравнодушной. Светлая память", - написал Александр Моор.