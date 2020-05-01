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Благотворительные показы фильма "Хранители Победы" проходят в регионе

Общество, 17:53 15 мая 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Благотворительные показы фильма "Хранители Победы" проходят в Тюменской области. В Центре содействия семейному устройству Тобольска, школе-интернате "Горизонт", региональном центре "Семья" и социально-реабилитационном центре Ишима "Согласие" картину уже показали, сообщает областной департамент социального развития.

Благотворительный показ проходит с первого мая в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионах России.

Как отмечают организаторы акции - Всероссийская общественная организация "Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны" и Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство" - фильм дает возможность детям погрузиться в воспоминания участников Великой Отечественной войны, узнать от героев о ключевых военных операциях, кампаниях и сражениях, определивших исход войны.

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# благотворительность , День Победы , кино

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