Благотворительные показы фильма "Хранители Победы" проходят в регионе

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Благотворительные показы фильма "Хранители Победы" проходят в Тюменской области. В Центре содействия семейному устройству Тобольска, школе-интернате "Горизонт", региональном центре "Семья" и социально-реабилитационном центре Ишима "Согласие" картину уже показали, сообщает областной департамент социального развития.

Благотворительный показ проходит с первого мая в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионах России.

Как отмечают организаторы акции - Всероссийская общественная организация "Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны" и Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство" - фильм дает возможность детям погрузиться в воспоминания участников Великой Отечественной войны, узнать от героев о ключевых военных операциях, кампаниях и сражениях, определивших исход войны.