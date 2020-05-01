О роли собак в годы Великой Отечественной войны узнают подписчики Ялуторовского музейного комплекса

| Фото: Артёма Прибыткова | Фото: Артёма Прибыткова

О роли собак в годы Великой Отечественной войны, о госпитале, школьниках, которые приближали Победу наравне со взрослыми расскажут сотрудники Ялуторовского музейного комплекса в рамках акции "Ночь в музее". Три мероприятия в режиме онлайн пройдут 16 мая с 19 до 21 часа. Акция посвящена 75-летию Великой Победы.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила главный научный сотрудник Ялуторовского музейного комплекса Светлана Булышева.

Первое, что ожидает участников акции, – игровая программа "Дог-тайм: уши, лапы, хвост". Подписчики узнают, о том, какую пользу сыграли собаки в годы Великой Отечественной войны.

"Известно, что в те годы более 60 тысяч собак было задействовано в разных службах. Мы привлекли для рассказа, организации программы "Дог-тайм: уши, лапы, хвост", школьника Ялуторовска, кинолога Артёма Прибыткова. Он расскажет о своей собаке – немецкой овчарке. Покажет, как она выполняет команды. Собака является чемпионом России, хотя ей всего два года", - рассказала Светлана Булышева.

Музейный лекторий "Школы Ялуторовска военной поры" - второе мероприятие музейщиков. Как известно, школьники в годы войны наравне с взрослыми работали в тылу. В Ялуторовске они оказывали помощь медсестрам и санитаркам в эвакуационном госпитале. Ставили концерты для раненных бойцов.

И третье мероприятие акции "Ночь в музее" - видео-экскурсия "Я расскажу вам о войне". Через экспозицию в музее, памятные места в Ялуторовске, музейщики расскажут о том, как ялуторовчане приближали Победу. В основе рассказа истории о блокадниках Ленинграда, которые жили в Ялуторовске и районе. О госпитале, который был размещен в 1941 году, а выехал из города в 1943.

"В Ялуторовске был сформирован 1276-ой стрелковый полк, куда вошли "запасники". Этот полк под Старой Руссой был обескровлен, это трагическая страница в истории города. Расскажем о предприятиях нашего города в годы войны. О том, как трудились рабочие лесозавода, были награждены переходящим Красным знаменем восемь раз. Это знамя хранится в нашем фонде. О заводе сухого молока, который выпускал продукцию для госпиталей", - говорит главный научный сотрудник Ялуторовского музейного комплекса Светлана Булышева.

Все мероприятия акции "Ночь в музее" Ялуторовского музейного комплекса будут доступны в группе музея во ВКонтакте, на сайте, в Одноклассниках, в Instagram, на YouTube, в Facebook.

Напомним, в 2020 году в связи с действующим режимом повышенной готовности все музеи проводят акцию "Ночь в музее" онлайн. На сайтах, в социальных группах учреждений размещены анонсы. Подписчики могут, не выходя из дома, окунуться в мир истории, расширить свой кругозор, узнать много нового и интересного.

Анжела Лебедева