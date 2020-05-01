Ишимцев приглашают создать салют Победы и изготовить игрушки детей войны онлайн на "Ночи в музее"

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова во "ВКонтакте" | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова во "ВКонтакте"

Ишимские музейщики приглашают горожан на "Ночь в музее" в онлайн-формате 16 мая. Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Посетителям с 16 часов предложат виртуальные мастер-классы "Салют Победы" в технике граттаж, текстильный - по изготовлению пилотки для будущего защитника и созданию игрушек детей войны.

Продолжит "Ночь в музее" онлайн-эксурсия "Ишим в 40-ые... Каким мы его не знали...". Участников викторины, которую опубликуют в группе 14 мая, ждет розыгрыш книги "Ишим 1941-1945" в прямом эфире.

В 20 часов пройдет обзор новой экспозиции "Городское самоуправление", продолжит программу праздника цикл про военный Ишим "Победная лента".

Онлайн-эксурсии по трем открытым выставкам на фасадах музея и повтор популярной трансляции с открытия экспозиции "Ишим 1941-1954" завершат программу "Ночи в музее".

По словам директора Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Любови Нечаевой, музей продолжает активно работать в условиях самоизоляции на онлайн-площадках в интернете.

"С начала апреля проведено два прямых эфира и смонтированы одиннадцать видеоэкскурсий и познавательных фильмов с трансляцией в соцсетях. Люди смотрят, комментируют, делятся, работа в таком формате вызвала большой отклик у ишимцев", - рассказала Любовь Нечаева.

Пиар-менеджер музейного комплекса Юлия Малинина дополнила, что в топ просмотров вошли выставка "Наш край в древности", которая набрала 31 тыс. 346 просмотров, онлайн-экскурсия "Эпидемия 1933 года", которую в народе прозвали голдобинской – 26 тыс. 750 просмотров. И экскурсия по Арт-галерее – 20 тыс. 63 просмотра. Всего за апрель зафиксировано 145 тыс. 912 просмотров. В мае запланировано равное количество прямых эфиров и видеотрансляций.

Посетить Ишимский музейный комплекс онлайн, посмотреть все экскурсии и мастер-классы в трансляции и принять участие в "Ночи в музее" можно здесь.

Инна Кондрашкина