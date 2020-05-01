Фотографии Тюмени военной выставлены на Текутьевском бульваре

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Новая выставка, посвященная Великой Отечественной войне, накануне Дня Победы открылась на Текутьевском бульваре, сообщает департамент культуры.

Название выставке "…А в доме том солдата ждут…" дала строчка поэта-фронтовика Алексея Фатьянова из песни "Соловьи". На 34 планшетах размещены фотографии Тюмени военных, довоенных и послевоенных лет, многие из которых являются драгоценными семейными реликвиями, музейными и архивными раритетами. Информация, сопровождающая снимки, рассказывает о жизни города накануне и во время войны, о боевых и трудовых буднях тюменцев. 22 июня 1941 года человеческая история раскололась на "до" и "после". Мирная, счастливая жизнь даже в далеком от фронта городе оборвалась в одно мгновение. В течение нескольких недель в Тюмени все было организовано в соответствии с законами военного времени.

Выставка рассказывает, какой вклад внесла Тюмень в Победу, какие предприятия были эвакуированы в город, в каких зданиях располагались военные училища и госпитали, школы и детские сады.

Трогательно и пронзительно звучат строки писем, адресованные с передовой матерям, женам, детям. Некоторые из них – последние в жизни. Лейтмотивом сквозь всю экспозицию проходят "вспышки" детских воспоминаний тех жителей нашего города, у которых детство и война прошли вместе.

Жизнь тылового города во всем ее аскетичном многообразии предстает и со страниц тюменских газет "Красное знамя" и "Тюменская правда" 1941-1945 годов: довоенный пикник в Гилёвской роще 22 июня 1941 года, мобилизация, репертуар тюменского театра, строительство в Тюмени уникального поезда-бани, афиша кинотеатра "Темп" и, наконец, празднование Победы 9 мая 1945 года.

Некоторые планшеты снабжены QR-кодами, настроившись на которые, можно услышать записи песен "Довоенный вальс", "Вспомните, ребята", "Ванюша из Тюмени", "Песня женщины" в исполнении Людмилы Гурченко, Юрия Визбора, Иосифа Кобзона.

Выставка будет работать до конца июля.