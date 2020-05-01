Тоболяки отжались тридцать две тысячи раз в честь Дня Победы

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Более одной тысяч и жителей Тобольска стали участниками акции "Рекорд Победы", которая проходила с 1 по 11 мая. Тоболяки отжались 32 тыс. 154 раз. При этом самому младшему из них не исполнилось и двух лет, а самой старшей участнице было 73 года, сообщает местная администрация.

По условиям акции горожане должны были отжаться 27 тыс. 375 раз – именно столько дней прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках акции все желающие выкладывали свое видео с отжиманиями в социальных сетях, которые фиксировали спортивные достижения жителей города.​

Акция показала, что в городе большое количество сторонников здорового образа жизни, а также ребят, которые с большим удовольствием приняли участие в спортивном марафоне.