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Тоболяки отжались тридцать две тысячи раз в честь Дня Победы

Спорт, 12:47 12 мая 2020

администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Более одной тысяч и жителей Тобольска стали участниками акции "Рекорд Победы", которая проходила с 1 по 11 мая. Тоболяки отжались 32 тыс. 154 раз. При этом самому младшему из них не исполнилось и двух лет, а самой старшей участнице было 73 года, сообщает местная администрация.

По условиям акции горожане должны были отжаться 27 тыс. 375 раз – именно столько дней прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках акции все желающие выкладывали свое видео с отжиманиями в социальных сетях, которые фиксировали спортивные достижения жителей города.​

Акция показала, что в городе большое количество сторонников здорового образа жизни, а также ребят, которые с большим удовольствием приняли участие в спортивном марафоне.

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# акция , День Победы , рекорд , Тобольск

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