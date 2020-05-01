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Есенгалий Ибраев: День Победы - самый главный праздник для каждого из нас

Общество, 12:01 10 мая 2020

Архивное фото со станицы Есенгалия Ибраева в соцсети

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День Победы - святой и самый главный праздник для всех россиян, несмотря на все ограничения, введенные в стране и регионе для предотвращения распространения COVID-19.

Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"В этот день мы, как всегда, отдали дань памяти и уважения ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В нашей семье вспоминали моего дедушку Искака Оспановича Ибраева, которого уже нет с нами. Он ушел на фронт в 1942 году, закончил войну в Будапеште и служил там до демобилизации в 1947 году. В память деда мы прочли суры Корана", - рассказал Есенгалий Ибраев.

С портретом молодого фронтовика старшего сержанта Искака Оспановича Ибраева его потомки вышли на балкон во время Всероссийской патриотической акции "Бессмертный полк", которая в Тюменской области, как и по всей стране, состоялась в дистанционном режиме.

"Конечно, всей семьей собрались за достарханом, по телефону поздравили друзей. Очень жаль, что из-за пандемии коронавируса не удалось в этом году пройти по главной площади нашего города в колонне "Бессмертного полка" и посмотреть Парад Победы в Москве. Но мы уверены, что эти события обязательно состоятся. В этом нас заверил президент России Владимир Путин. Ведь День Победы - наш великий праздник", - подчеркнул председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области.

Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети

Евгений Бабенко

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# 75-летие Победы , Есенгалий Ибраев

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