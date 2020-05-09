Ролик исполнения песни "День Победы" создали в Уватском районе

Жители Уватского района присоединились к общероссийской акции #ПоемДеньПобеды. Профессиональные вокалисты, артисты, простые работники предприятий и организаций исполнили свою партию, записали на видео. В основу ролика легли около 30 выступлений.

По информации пресс-службы администрации Уватского района, в ролик попали: преподаватели Детской школы искусств Светлана Визгина и Наталья Ефимова, музыкант Михаил Кулаков, вокалисты Наталия Торопова, Иван Зольников и Мария Толстогузова, учитель музыки Ивановской школы Вера Самоловова и ее воспитанники, специалисты домов культуры и библиотек, школьники, работники предприятий и организаций района.