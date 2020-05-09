Тюменцы исполнили знаменитую песню "День Победы"

| Фото: 9мая.мывместе2020.рф | Фото: 9мая.мывместе2020.рф

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Жители Тюмени присоединились к общероссийской акции #ПоемДеньПобеды. 9 мая в 19 часов после минуты молчания горожане, встав у своих окон, на балконах, исполнили знаменитую песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова "День Победы".

Среди тех, кто не остался равнодушным – ветераны, представители общественных организаций и музыканты. Многие вышли на балконы с портретами своих ветеранов- участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

Солисты вокал-группы "Sunrise" Светлана Дударева и Александр Петров вышли на балкон своей квартиры в доме № 33 на улице 50 лет ВЛКСМ. После минуты молчания зазвучали знаменитые слова легендарной песни, которая стала неотъемлемой частью праздника 9 Мая.

"..Этот День Победы -

Порохом пропах.

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы!..."

Как отметила в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия" солистка вокал-группы "Sunrise" Светлана Дударева, участие в акции - это возможность еще раз поблагодарить ветеранов, вспомнить павших героев Великой Отечественной войны.

"Это очень волнительно для меня, почетно и ответственно. Потому что участвовать в такой масштабной всероссийской акции – это дорогого стоит", - подчеркнула она.

Добавим, многие участники общероссийской акции выкладывают видео с выступлением в социальные сети с хэштегом #ПоемДеньПобеды.

Любовь Голышева