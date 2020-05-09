Иван Квитка лично пообщался с героями Великой Отечественной войны

| Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия". | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

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9 Мая депутат Государственной Думы Иван Квитка позвонил ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в разных городах и районах Тюменской области, и поздравил их с 75-летием со Дня Победы, , сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

"В этом году в священный для нашей страны праздник проведение массовых мероприятий и посещение ветеранов Великой Отечественной войны приостановлено в связи с эпидемиологическими условиями. Важно было найти способ позаботиться о наших героях, высказать им слова благодарности, морально поддержать их, приободрить. Но поколение победителей само готово делиться своим праздничным настроением и жизнелюбием", – рассказал Квитка.

Он отметил, что ветераны говорили на темы, которые их волнуют: о подвиге, о здоровье, внуках.

"Так, ветеран Великой Отечественной войны Рыбак Андрей Васильевич рассказал, как прибавил себе возраст, чтобы в августе 1942 года добровольцем вступить в ряды Красной армии. Был командиром взвода 10-го полка 6-й гвардейской мотострелковой дивизии на Центральном фронте, а после тяжелого ранения в боях на Орловско-Курской дуге – демобилизован. За мужество и отвагу, проявленные в годы войны, Андрей Васильевич награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды. Приятно поражают невероятная сила духа наших ветеранов", – подчеркнул депутат.

Квитка также рассказал, что во время беседы с ветераном Великой Отечественной войны Архиповым Василием Ефимовичем из села Омутинское они договорились о встрече, как только нормализуется эпидемиологическая обстановка.