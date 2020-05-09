Фронтовые бригады продолжают выступления для тюменских ветеранов

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Мини-концерт с участием фронтовой бригады, активистов Центра допризывной подготовки "Аванпост", детского морского центра "Алый парус" и детско-юношеского центра "Град" устроили для ветеранов на ул. Северной, 2.

В доме проживают два ветерана: Мефодий Гаврилович Гаврилов и Василий Николаевич Шамов. Мефодий Гаврилович родился в 1925 году в Чувашии. В 1939 его семья переехала в село Дубровное Ярковского района Тюменской области. В первые годы войны работал на лесозаготовках, на фронт призвали только в 1943 году. Учился в пехотном училище, воевал на Белорусском фронте, дважды был ранен. В 18 лет бойцу ампутировали ногу, комиссовали в ноябре 1944 года. День Победы встретил в родном Дубровном. За преданность Отечеству, за отвагу и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны I степени.

Василий Николаевич Шамов попал на войну семнадцатилетним. Служил на Балтийском флоте радистом, после - стрелком на катерах разных модификаций, в том числе изготовленных в Тюмени. В числе его наград боевые медали "За оборону Ленинграда", "За взятие Кенигсберга" . После войны работал в Тюмени в промышленном объединении "Тура" начальником конструкторского бюро, заместителем директора по производству. В 1991 году, выйдя на пенсию, активно включился в ветеранское движение, возглавлял первичную ветеранскую организацию "Тура".

Концерт в свою честь ветераны смотрели с балконов. Участники фронтовой бригады исполнили для них любимые песни военной тематики, после выступил оркестр МЧС.

"Вы показали образец неисчерпаемой любви к Родине, мужества, уверенности. Вы прошли через холод и голод, дошли до конца, подарили Великую Победу. Наше поколение обязано вам. Я горжусь, что имею честь поздравить вас с таким великим праздником. Спасибо за Победу", - отметил, поздравляя ветеранов, директор детско-юношеского центра "Град" Эдвард Гиносян.

Воспитанники центров "Аванпост" и "Алый парус" прошли с победным знаменем строем под окнами ветеранов. Завершили праздничное выступление троекратное "Ура!" победителям и песня "День Победы", которую подпевали всем двором.

"Парад 9 мая - очень важное ежегодное событие для нас. Так получилось, что в этом году наши возможности ограничены, поэтому мы решили лично поздравить ветеранов. В программе представляем Знамя Победы - самый главный символ праздника, и рассказываем о ветеранах и их боевом пути. Далее знаменная группа проходит торжественным маршем с воинскими почестями. Так мы благодарим ветеранов за то, что они подарили нам мирное небо. От центра "Аванпост" задействовано десять человек, мы выступаем сегодня в разных частях города - всего в списке восемь адресов", - рассказал заместитель директора центра "Аванпост" Игорь Ревякин.

Евгения Шевцова