Капсулу с письмом для потомков заложили участники автопробегов в Упоровском районе

| Фото: Ирины Кургузовой | Фото: Ирины Кургузовой

Далее в сюжете Александр Моор: улыбки и хорошее настроение ветеранов дорогого стоят

Письмо с поздравлением для потомков заложили в селе Суерке Упоровского района участники автопробегов – местного и районного.

Как сообщил руководитель районного автопробега, директор автономного учреждения "Физкультура и спорт" Владимир Гольцман, 20 автомобилей стартовали в Упорово, чтобы проехать по всем 14 сельским поселениям района. В райцентре участники вместе с главой муниципалитета Леонидом Сауковым возложили цветы и венки к обелиску Славы и памятнику павшим воинам-землякам, а затем отправились по другим населенным пунктам.

| Фото: Ирины Кургузовой | Фото: Ирины Кургузовой

"Автомобили украшены флагами, праздничными надписями, портретами участников Великой Отечественной войны. Автопробег - это способ подарить людям праздничное настроение во время действующего в регионе ограничения на массовые мероприятия. Многие нас встречают у своих домов, выходят за ворота, машут в знак приветствия, кричат слова поздравлений", - рассказал он.

Традиционный автопробег по селам и деревням провели жители Суерского сельского поселения. В 2013 году его организовал суерец Александр Катков для того, чтобы заинтересовать молодое поколение, сделать празднование Дня Победы особенным. В конце 2019 года Александр умер, но его идею продолжили. В автопробеге в честь 75-летия Победы приняли участие более 20 автомобилей. На въезде в Суерку они встретили участников районной акции и большой колонной проехали до Исторической площади.

| Фото: Ирины Кургузовой | Фото: Ирины Кургузовой

8 мая здесь установили памятный знак Звезда Победы. Рядом с ним глава поселения Лариса Гольцман и руководитель районного автопробега Владимир Гольцман зарыли капсулу с поздравлением для потомков. Под текстом письма расписались все участники. Откроют капсулу через 50 лет в день празднования 125-летия Победы.

| Фото: Ирины Кургузовой | Фото: Ирины Кургузовой

Жители дома напротив площади, зная заранее о запланированных мероприятиях, решили поддержать участников. По словам тюменки Анастасии Затеевой, период режима повышенной готовности они проводят в селе у мамы. "Вчера вечером всей семьей украшали машину. У нас воевали два деда. Один - Константин Суворов - вернулся с войны, второй - Фазей Коротков - похоронен под Ленинградом и награжден медалью "Битва за Ленинград", - рассказала Анастасия.

| Фото: Ирины Кургузовой | Фото: Ирины Кургузовой

На полянку у дома большая дружная семья вышла в костюмах – дети в гимнастерках и пилотках, Анастасия – в костюме медсестры. Отсюда они приветствовали участников автопробегов и наблюдали за закладкой капсулы времени.

Ирина Кургузова