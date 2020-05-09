Александр Моор: улыбки и хорошее настроение ветеранов дорогого стоят

| Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

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Забота о ветеранах Великой Отечественной войны - наша священная обязанность. Такое мнение выразил губернатор Тюменской области Александр Моор на своих личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram. Он поделился с подписчиками фотографиями с празднования Дня Победы в Тюмени.

"Я счастлив, что у нас есть возможность поблагодарить участников событий Великой Отечественной войны. По всей Тюменской области сегодня звучат фронтовые песни и стихи, идут театральные постановки и настоящие военные парады лично для каждого ветерана и труженика тыла. Забота об этих людях - наша священная обязанность. Их улыбки и хорошее настроение дорогого стоят", - написал он.