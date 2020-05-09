Знамя Победы водрузили в Увате

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Знамя Победы подняли глава Уватского сельского поселения Виктор Елесин и ветеран боевых действий Александр Чукомин в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая. Копия штурмового флага 150 ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии взвилась на площади Победы в Увате.

Как сообщает пресс-служба администрации Уватского района, в этом году отменены традиционные митинги, поэтому жители Увата самостоятельно приносили цветы к обелиску в течение всего дня.

Почтить память воинов, не вернувшихся с фронта, пришел ветеран Николай Аникин с супругой. Николаю Дмитриевичу сегодня исполнилось 93 года. Гладя рукой мемориальные плиты, и произнося слова "Братики мои", он возложил цветы к Вечному огню.

Возложения цветов к памятникам Великой Отечественной войны прошли в населенных пунктах Уватского района с соблюдением всех мер безопасности, связанных с действующим в регионе режимом повышенной готовности из-за новой коронавирусной инфекции.