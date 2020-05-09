Виртуальный концерт хора Турецкого "Песни Победы"

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Далее в сюжете Тюменцы исполнили знаменитую песню "День Победы"

Виртуальный концерт хора Турецкого "Песни Победы" для жителей Тюменской области начался в эфире телеканала "Тюменское время".

В программе - любимые песни нескольких поколений, в том числе традиционные для Дня Победы "Катюша", "Смуглянка", "Бухенвальдский набат", "День Победы". Специальный гость концерта – арт-группа SOPRANO.

Официальная трансляция концерта также проходит в соцсетях "Тюменского времени": Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, YouTube-канале.