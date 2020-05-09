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Виртуальный концерт хора Турецкого "Песни Победы"

Общество, 19:10 09 мая 2020

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Далее в сюжете Тюменцы исполнили знаменитую песню "День Победы"

Виртуальный концерт хора Турецкого "Песни Победы" для жителей Тюменской области начался в эфире телеканала "Тюменское время".

В программе - любимые песни нескольких поколений, в том числе традиционные для Дня Победы "Катюша", "Смуглянка", "Бухенвальдский набат", "День Победы". Специальный гость концерта – арт-группа SOPRANO.

Официальная трансляция концерта также проходит в соцсетях "Тюменского времени": Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, YouTube-канале.

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# хор Турецкого

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