Фронтовые бригады, поздравления от медработников и автопарад: как празднуют День Победы в Викуловском районе

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Фронтовые бригады, поздравления от медработников и автопарад: как празднуют День Победы в Викуловском районе

Акция "Вахта памяти" открыла череду праздничных мероприятий в Викуловском районе в День Победы.

Мероприятие традиционное, но в этом году поршло в новом формате. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции представители организаций и предприятий района возложили цветы и венки к Момериалу славы в порядке очереди - каждому было отведено определенное время. Особое внимание уделили средствам индивидуальной защиты и социальной дистанции.

Традиционные проекты "Бессмертный полк" и "Памяти героев" прошли в онлайн-формате. галерею фотографий земляков-участников войны транслировали в социальных сетях и на каналах Центра культуры и досуга Викуловского района в мессенджерах. Также в онлайн транслировали цикл видеороликов "По дорогам войны шли мои земляки" от центральной районной библиотеки и проект "Символы Победы" от районного краеведческого музея имени анатолия Давыдова.

"В сегодняшней обстановке музейным работникам очень не хватает общения с посетителями, живой атмосферы выставок, но мы счастливы, что можем онлайн показать все, что подготовили к празднику. Это цикл зарисовок о наградах и медалях. учрежденных в годы войны. Наша главная цель - рассказать о подвигах земляков, чтобы память об их героизме передавалась из поколения в поколение", - отметила заведующая музеем Юлия Чудакова.

С 11 до 19 часов по улицам райцентра курсировала фронтовая бригада. Местные артисты подготовили песни военной тематики, стихи, поздравления для односельчан. Мобильная бригада проехала по каждой улице, никто из ветеранов и тружеников тыла не остался без внимания.

Отдельная фронтовая бригада поздравила пенсионеров, проживающих в отделении "Милосердие" Комплексного центра социального обслуживания населения в селе Сартам. Работники передвижного клубного учреждения исполнили под окнами военные песни под гармонь и пожелали пенсионерам здоровья и долгих лет жизни.

Ветеранов здравоохранения персонально поздравили работники Викуловской районной больницы. Участников войны, которые работали в этой сфере, не осталось в живых в районе, поздравления принимали ветераны трудового фронта. Для них подготовили открытки, подарки и стилизованные фронтовые письма. При посещении пенсионеров медики уделили особое внимание санитарным мерам.

Также викуловчане присоединились к акции "Поющий двор". Хором жители многоэтажек исполнили "День Победы" - песенный символ праздника.

Молодежь района подготовила собственную акцию - парад автолюбителей. На машинах с флагами и под песни военных лет ребята проехали по улицам райцентра и близлежащим деревням.

Завершится День Победы в Викулово акцией "Свеча памяти". В 21 час 50 минут все желающие могут выставить на окно горящие свечи или зажечь фонарики. Их свет - своеобразный символ памяти о павших в войне и благодарности победителям.

Евгения Шевцова