Тюменцы зажгли фонарики Победы

| Фото: пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

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Жители Тюмени и Тюменского района присоединились к Всероссийской акции "Фонарики Победы" 9 мая.

Так, огни зажглись в окнах дома №73, к. 2 на ул. Ямская в Тюмени. Принять участие в акции решила руководитель ансамбля "Яромилъ" Руслана Лосева. Она рассказала, почему это важно для нее.

"Я чту память своих предков. У меня воевал дед. Поэтому мои окна украшены различной символикой Победы, силуэтами птиц, надписью "9 Мая". Так сделали многие жильцы дома. Это некая гражданская ответственность, то, что мы называем памятью. Наши родные, которые погибли, не вернулись, будут жить, пока мы будем о них помнить. Вот это самое главное. А сегодня я зажгла свечу, фонарики и поставила все это в окне. Пусть это будет лучом надежды, лучом света, лучом славы и лучом Победы и лучом памяти", – сказала Руслана Лосева.

Она отметила, что в 21 час 50 минут, когда был дан старт акции в Тюмени, огни зажгли все участники ее ансамбля "Яромилъ" – они обсуждали это ранее. Как отметила Руслана Лосева, ее радует, что свечи и фонарики зажглись на подоконниках многих горожан.

| Фото: из архива Русланы Лосевой | Фото: из архива Русланы Лосевой

Почтили память участников войны, тружеников тыла, выразили благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и жители Тюменского района. Так, в с. Горьковка можно было видеть огни, зажженные в окнах трех домов на ул. Школьная.

"Так получилось, что в этом году День Победы мы вынуждены праздновать дома. Флешмоб "Фонарики Победы" объединил много людей. Они смогли почтить память павших воинов, не покидая квартир. В указанное время жильцы домов погасили свет и подошли к окнам с зажженными свечами и фонариками", – рассказала руководитель пресс-службы главы Тюменского района Галина Евсеева.

| Фото: пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Фотографии о своем участии в акции "Фонарики Победы" можно выложить в социальных сетях с хештегами #СветПобеды, #РДШ и #ФонарикиПобеды.

Инна Пахомова