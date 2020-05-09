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Александр Моор поделился с подписчиками видео праздничного салюта

Губернатор, 22:59 09 мая 2020

скрин с видео в аккаунте губернатора во ВКонтакте | Фото: скрин с видео в аккаунте губернатора во ВКонтакте

Видео с салютом, которое снял один из жителей Тюмени, опубликовал в своих социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что ролик ему пришел в личные сообщения, очень понравился и поэтому глава региона решил поделиться им с подписчиками.

"Несмотря на все ограничения, традицию запускать фейерверки в честь Великой Победы мы не прервали, но сделали это так, чтобы жители региона не нарушали самоизоляцию и видели залпы из окон. В Тюмени запускали салют из 7 точек, всего по области таких локаций было около 80", - написал Александр Моор.

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# 75-летие Победы , Александр Моор , День Победы , салют , соцсети

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