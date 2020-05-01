Давид Каргинов: День Победы – по-настоящему всеобщий праздник

| Фото: центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" | Фото: центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост"

День Победы – это по-настоящему всеобщий праздник. Каждый человек ощущает его, помнит героев, отмечает независимо от формата.

Об этом в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия" рассказал председатель регионального общественного движения "Аланы" Давид Каргинов.

"Я считаю, это всеобщий праздник. Это не День рождения, не Новый год, а самый главный праздник в году – День Победы. Поэтому лично для меня в любом формате обязательным было его отметить и ощутить. Не просто выпить фронтовые сто грамм, а выразить благодарность нашим дедам и прадедам", - отметил он.

Давид Каргинов выразил надежду, что парад Победы обязательно пройдет и в офлайн-формате. "Если мы победили печенегов, половцев, победим и коронавирус. Надеюсь будет у нас парад и в обычном формате, с празднованием и маршем", - добавил он.

9 мая 2020 года Давид Каргинов стал участником ряда онлайн-мероприятий, посвященных 75-лтию Победы. В их числе и акция "Фонарики Победы". Праздничным стал и фейерверк, который в этом году из-за режима самоизоляции запускали с разных локаций. "Уверен, что тюменцам удалось прочувствовать атмосферу праздника", - добавил Давид Каргинов.

Любовь Голышева