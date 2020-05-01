Григорий Григорьев: День Победы - самый светлый и любимый праздник

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Около 120 телефонных звонков с поздравлениями с Днем Победы от ветеранов-десантников и ветеранов Афганистана из Тюмени, Москвы и других городов России получил 9 Мая председатель общественной организации "Союз десантников" Тюменской области Григорий Григорьев. Об этом он рассказал в беседе с обозревателем "Тюменской линии".

"В прошлые годы тюменские ветераны ВДВ всегда принимали самое активное участие в праздничном шествии по главной площади Тюмени, в прохождении многотысячной колонны "Бессмертного полка". Теперь, в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, когда были отменены все массовые мероприятия, День Победы стал для нас домашним праздником. Но десантники и воины-афганцы никогда не забывают друг о друге", - подчеркнул Григорий Григорьев.

Семья Григорьевых в День Победы собралась за праздничным столом. Подполковник запаса Григорий Григорьев надел военную форму с наградами. Пели фронтовые песни. А вечером вместе с соседями подошли к окнам и исполнили "День Победы".

"Конечно же, мы вспомнили о своих предках, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Из нашей семьи Григорьевых на войну ушли мой дед и шесть его братьев. К счастью, все вернулись живыми. День Победы в этом году, конечно, прошел скромнее, чем обычно, но все равно это самый светлый и любимый наш праздник", - подчеркнул председатель региональной общественной организации "Союз десантников".

Григорий Григорьев и его боевые братья-десантники уверены, что после окончания эпидемии коронавируса масштабные торжества, посвященные 75-летию Великой Победы, состоятся по всей стране, в том числе и в Тюменской области. Ведь в этом заверил президент России, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин.

"Мы обязательно как следует отпразднуем юбилей Великой Победы", - убежден Григорий Григорьев.

Евгений Бабенко