Выставку в Салехарде посвятили легендарным военным парадам

| Фото: МВК им. И.С. Шемановского ВКонтакте | Фото: МВК им. И.С. Шемановского ВКонтакте

Выставка "От первого парада до победного", рассказывающая о военных парадах 1941 и 1945 годов, открылась в музейно-выставочном комплексе им. И.С. Шемановского в Салехарде. Проект посвящен ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны, сообщает ИА "Север-Пресс".

"У нас богатое историческое прошлое. Поэтому надо оставаться хранителями памяти: нам есть чем гордиться, над чем размышлять и что помнить", — сказала директор комплекса, кандидат исторических наук Татьяна Копцева.

Предметную основу экспозиции составляют материалы из Центрального музея Вооруженных сил РФ и Музея Победы из Москвы, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи из Санкт-Петербурга.

Посетители могут увидеть редкие архивные видеоматериалы времен войны, фотографии парадов 7 ноября 1941 года в Москве, Куйбышеве и Воронеже, военную форму, награды и медали, а также технику, участвующую в парадах 1941 и 1945 годов. Кроме того, на экспозиции представлены макеты противотанковых ежей и газгольдеры.

7 ноября 1941 года военный парад прошел не только на Красной площади в Москве, но также в Куйбышеве и Воронеже. Парад в Куйбышеве решили провести из-за тяжелого положения под Москвой. Тогда все правительство перевели в этот волжский город. Научный сотрудник сектора новой и новейшей истории окружного музея Александр Вольф рассказал, что парад прошел на глазах у иностранных журналистов и представителей дипмиссий. Военные атташе Турции и Японии, присутствующие на мероприятии, доложили руководству своих стран о великой мощи СССР. После этого ни Япония, ни Турция не вступили в войну против СССР. Александр Вольф подчеркнул, что войска, участвующие в московском, воронежском и куйбышевском парадах, отправлялись тогда сразу на фронт.

С Ямала на войну ушли 8 тыс. 900 человек. Ямальцы принимали участие во всех сражениях: защищали Севастополь, бились под Москвой и Ленинградом. самой важной и почетной наградой для солдата — медалью "За отвагу" награждены 1 тыс. 33 ямальца. Кроме того, северяне штурмовали Кёнигсберг, освобождали Венгрию, Болгарию, Румынию и Польшу.

По словам заведующего отделом новой и новейшей истории МВК Алексея Мазурина, ямалец Василий Давыдов получил медаль "Золотая звезда" Героя Советского Союза. Он известен как человек, руководивший группой разведчиков, которая водрузила одно из знамен Победы над Рейхстагом. Еще один земляк, радист Михаил Рябков, первым сообщил о том, что стяг реет над Рейхстагом.

Победный парад войск Красной армии прошел на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года и длился 122 минуты. Для исторической церемонии необходимо было за месяц отработать строевой шаг, изготовить десятки штандартов и пошить тысячи комплектов формы. Центральным событием парада стало бросание трофейных германских знамен к подножию Мавзолея.