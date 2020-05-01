"Водник" приглашает принять участие в проектах ко Дню Победы

| Фото: Дом культуры "Водник" во "ВКонтакте" | Фото: Дом культуры "Водник" во "ВКонтакте"

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Принять участие в онлайн-проектах, посвященных Дню Победы, приглашает Дом культуры "Водник", сообщает администрация города.

В социальных сетях сообщества выкладывают тематические рисунки, читают стихи, разукрашивают окна и рассказывают о своих родственниках фронтовиках и тружениках тыла.

В одном из важных проектов, "Книга памяти и славы", горожане делятся рассказами о ветеранах тыла и детях войны, а также значимых местах и героях войны. Работы принимают в течение всего 2020 года. Тюменцам предлагают рассказать о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Прислать творческие работы в другой проект - "Победа нашими глазами" - юные тюменцы могут до 28 мая.

Кроме того, активно продолжается фестиваль стихов "Под мирным небом". Взрослые и дети читают стихи и записывают видео, которые принимают до 28 мая.

Уточнить подробности можно в группе ДК "Водник".