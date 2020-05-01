Список хакеров, атаковавших "Бессмертный полк", передадут в следственные органы

Фото организаторов акции "Бессмертный полк" онлайн Фото организаторов акции "Бессмертный полк" онлайн

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Организаторы Всероссийской патриотической акции "Бессмертный полк онлайн" передадут следователям список IP-адресов, с которых хакеры отправляли анкеты со снимками офицеров вермахта.

Первые атаки хакеров на интернет-ресурс "Бессмертного полка" начались ранним утром 9 мая. Как рассказала сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, служба безопасности отладила процесс, и хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции. В 11 часов по Москве произошла еще одна масштабная атака аналогичной мощности, но серьезно на работоспособность сайта она не повлияла.

Для атак использовались 646 уникальных IP-адресов. Около 64% из них - из европейских стран, таких, как Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина, 27% - с территории Северной Америки и 3% - из Азии. Были атаки и с территории России.

"Мы зафиксировали все IP-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что этот перечень будет передан в Следственный комитет для проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник", - заявил руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской во время пресс-конференции онлайн 12 мая.

По мнению инициатора Всероссийской акции "Бессмертный полк", тюменского ветерана Геннадия Иванова, по фактам хакерских атак необходимо провести расследование. Но сам факт таких атак показывает, что мы должны уделять гораздо больше внимания патриотическому воспитанию, изучению истории Отечества. И в первую очередь это касается подрастающего поколения.

"Подобных атак следовало ожидать - у нашей страны, у нашей Великой Победы много противников. Естественно, надо разобраться, как и почему это случилось. И широко рассказать об этом в средствах массовой информации. Но если в таких атаках участвует молодежь, подростки - как их наказывать? Ведь виноваты не только они, но и их родители и учителя. Виноваты все мы. Надо лучше воспитывать подрастающее поколение", - убежден Геннадий Иванов.

Напомним, в этом году из-за эпидемиологической обстановки Общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые прошла в режиме онлайн. Всего на участие в ней поступило около трех миллионов заявок.

Евгений Бабенко