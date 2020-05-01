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Определены победители онлайн-викторины "Наша Победа"

Общество, 11:03 13 мая 2020

Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева

Определены 75 победителей в результате трех игр онлайн-викторины "Наша Победа", которая проходила 9 Мая среди жителей Тюменской области.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала директор регионального департамента культуры Елена Майер.

"Викторина "Наша Победа" показала высокий уровень знаний жителей области о Великой Отечественной войне. И это не может не радовать! Всего на участие в ней зарегистрировалось 1 тысяча 450 человек. Определено 75 победителей. Все они получат в подарок книги", - рассказала она.

По словам Елены Майер, радует то, что некоторые граждане решили испытать свои знания сразу во всех играх. Одна из них - Оксана Иванова. Эта участница в каждом состязании вошла в 25 лучших. "Отмечу также безусловных лидеров, которые ответили на наибольшее количество правильных вопросов за минимальное время, это: Платонова Елена Владимировна, Усольцев Антон и Шмелева Анна, - сказала директор регионального департамента культуры. - Благодарю всех, кто принял участие в викторине и призываю на этом не останавливаться, а следить за культурной жизнью региона и принимать участие в других интересных проектах!".

Организаторы онлайн-викторины "Наша Победа" назвали самый интересный вопрос по мнению участников викторины -"Какой летательный аппарат был изготовлен в Тюмени в апреле 1942 года в единственном экземпляре". Правильный ответ - летающий танк.

Анжела Лебедева

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# викторина , Елена Майер , онлайн

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