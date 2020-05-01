Викторина к 75-летию Победы прошла в приложении "Открой свою Тюменскую область"

| Фото: приложение "Открой свою Тюменскую область" | Фото: приложение "Открой свою Тюменскую область"

Прямой эфир, посвященный 75-летию Победы, прошел в соцсетях проекта "Открой свою Тюменскую область" 14 мая. Его участники проверяли свои знания в интеллектуальном поединке, сообщают организаторы.

"Открой свою Тюменскую область" – это мобильное приложение-викторина с текстовыми и визуальными вопросами о тюменском крае. В преддверии 9 Мая в нем появился раздел, посвященный 75-летию Победы. Именно в этой викторине и состязались герои эфира. В каждом из трех раундов их ждали по три вопроса, на которые игроки отвечали одновременно.

В викторине участвовали выпускник школы № 40 Георгий Быков и руководитель МТЦ "Космос" Илья Титов. Игра закончилась ничьей: в напряженном поединке участники набрали одинаковое количество баллов за правильные ответы.

"Очень крутая и интересная игра, спасибо! В этом году как раз сдаю ЕГЭ по истории, поэтому рад, что смог дополнительно проверить себя и свои знания. Думаю, что готов!", – сказал Георгий Быков.

Мобильное приложение "Открой свою Тюменскую область" можно скачать бесплатно. За победы в разделе "75 лет Победы" игрок получает баллы, которые затем обмениваются на реальные подарки в магазине приложения. Там представлены фирменные толстовки, портативные зарядки и многое другое.

Приложение "Открой свою Тюменскую область" доступно для скачивания в Apple Store и Google Play.